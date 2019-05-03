揭夫妻相處之道　林子祥用手語溝通冇交嗌

《LAMUSICAL2019演唱會》今晚是頭場，在舞台上，鄭丹瑞（阿旦）就問林子祥（阿Lam）有何婚姻趣事可以分享？阿Lam坦承婚姻要去到好長好難，但事情總有例外：「就好似我喺英國嘅老師同老婆結咗婚50幾年，我都有問佢點解可以咁長遠，之後佢話佢一直講英文、老婆講日文，溝通淨係用手語就得！」阿旦即說：「早講嘛！咁我都娶個日本老婆啦！」阿Lam抵死笑回答：「你冇咩？」認真笑爆嘴！



林德信彈琴伴奏



當阿Lam唱出《幾段情歌》時，由阿仔林德信彈琴伴奏，大騷父子情！去到尾段，眾人再次唱出名曲《三人行》，並在全場Fans歡呼、拍手聲中為音樂劇畫上完美句號，然後留低阿Lam一人於台上，到此刻他忍不住背着觀眾用手拭淚，突然感觸地說：「我都話佢哋好勁㗎啦！成晚都講愛…愛…愛…你知我Old School啦！睇我用咩電話就知，但我嘅Old School係好正、好經典，就等我畀你哋睇吓我細個睇嘅愛係乜嘢啦！」



晚上十一時完騷



之後大銀幕就播出昔日的愛情電影橋段，阿Lam配合演唱出經典歌《As Time Goes By》、《抱緊眼前人》及《憑著愛》。而於Encore環節阿Lam就同眾人唱出《開心唱首歌》、《海市蜃樓》及《講笑》，首場演唱會於晚上十一時正式完騷。