氹鍾嘉欣再生B！老公陪返港做湊仔公

近年移居加拿大的鍾嘉欣，自2015年下嫁年長十多歲的Jeremy，一直在溫哥華生活，翌年8月她為老公誕下女兒Kelly，去年再誕下兒子Jared，湊成「好」字。據知，愛妻號Jeremy一直給予嘉欣很大自由度，老婆想做甚麼都批准，希望氹掂她繼續開枝散葉，生多幾個。



專心望老婆



早前嘉欣趁住復活節長假期，與老公及寶貝仔女返港慶祝，順道搵奶粉錢。日前她在金鐘一個商場出席活動，Jeremy唔介意做湊仔公，孭住囝囝Jared及拖實囡囡Kelly，站在商場高處位置，遙望正在參與活動的老婆，未幾數位朋友及助手前來會合，幫Jeremy照顧小朋友。



期間Jeremy一直專心望着台上的老婆，而肥嘟嘟的Jared則對陌生環境感好奇，不時眼仔睩睩四圍望，十分可愛；至於被友人抱起的囡囡Kelly，亦眼定定望實媽咪。當嘉欣完成工作，Jeremy等人即離開商場，上七人車等候，最後與嘉欣一齊乘車返回將軍澳寓所。抵埗後，嘉欣先跟司機道別，然後抱實囡囡進入寓所，老公則抱着囝囝緊隨其後，一家四口上樓休息。



