東方日報C1：陳家樂做一日男友夾公仔冧女

男神陳家樂單身多時，為圓癡心女粉絲心願，在《我和星星有個約會》中做「一日男友」與Karmen拍拖，不惜投其所好踩入旺角，全程化身暖男手口並用，最後施展獨門「剪刀手」夾中公仔，成功氹得伊人開心。



當陳家樂知道有粉絲心願想做他的「女友」，即二話不說答應，更親自計劃一日Dating的路線圖，相當細心，由於目的地是拍拖貼地場——旺角，首站即醒目先帶「女友」Karmen去Shopping裝身，而Karmen甫見偶像即面紅耳赤，更自爆約會前一晚失眠，見二人一入店舖就盡顯默契，揀衫有商有量，很快完成「任務」買到心頭好，之後不停上演一幕幕「旺角卡門」。



手拖手控桿



潮流興玩夾公仔機，家樂亦希望於「女友」面前大騷Quali威威，故第二站就安排去「潮聖」，信心爆棚的他手持一張「紅衫魚」換銀仔，挑機前又帶Karmen繞場一周揀公仔，還自爆驚人外號「愛德華剪刀手」，但Karmen並冇被嚇窒︰「夾唔到有懲罰㗎！」結果搞到他心情緊張，頻頻失手，夾極都唔中，只傳來陣陣淒厲慘叫聲。家樂玩了五、六次，戴埋眼鏡一樣「食白果」，就在「糧草」快用盡時，突然使出冧女秘招，主動說：「咁不如我哋用兩個人力量，好唔好？」原來是手拖手一齊揸實控制桿，Karmen又點會唔應承，最後花了75元完成「創舉」，成功夾到一隻粉紅色獨角獸，博得「女友」送上「愛的抱抱」。



出口術吹魚蛋



玩完一輪當然要醫肚，家樂終站不忘帶Karmen「掃街」享受地道美食，當「女友」表示想食辣魚蛋時，他細心問︰「你會唔會辣到個嘴紅晒唔靚？不過唔緊要，你辣到紅咗，我咪買啲冰凍嘢幫你敷番。」簡直閃到暈，家樂臨尾更「出口術」吹凍粒魚蛋，又速遞紙巾，試問Karmen如何抵擋得住，猛話：「你好細心呀！」



事後家樂對於令女粉絲從未如此開心過，他說：「我有咁嘅能力去實現佢呢個夢想，自己都好樂意去做，同佢都有好多私底下鏡頭聽唔到嘅溝通，咁我覺得當係認識咗一個新朋友。」至於Karmen說：「今次見到家樂比我想像中更陽光同體貼，能夠同佢一齊真係好幸福，即使一日都好滿足。」



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