八三夭鬥爆蠢事　成員險跌落台冇人知

台灣樂團八三夭日前上直播節目《趣你的娛樂》擔任嘉賓，談及之前登上台北、高雄雙蛋舞台的心情，隊員小橘說：「其實滿Amazing的，我們高中開始玩社團接觸搖滾樂，在當時從不會想到有登上小巨蛋這一天，因為那時在校慶園遊會表演給大家看就覺得很爽了，現在回頭看當時的自己，會覺得哇！自己怎麼可以走到這一步，真的是Amazing！」今次巡迴繼台灣後，他們預告將往首爾、東京、香港、北京、上海、新加坡、馬來西亞、LA等海外各地開唱。



八三夭的新歌《蠢蛋》描述每個人都曾在愛情裏當過蠢蛋，製作單位事先收集了團員告發彼此的蠢事，劉逼的「黑材料」寫着：「常丟三忘四、演唱會被東西絆倒、表演摔斷琴，如果單做一件事還OK，但如果在舞台上端着湯，看到歌迷要打招呼，湯可能就灑了。」霸天的蠢事是：「搭飛機前一天都很喜歡去party，隔天都感冒印堂發黑。」令在場人士發笑。



主持大讚八三夭團員間感情默契都很好，即便在台上有人跌倒了，大家嘻哈笑完就算了，阿璞聽到笑說：「沒有，劉逼跌倒大家都沒有人發現，因為小巨蛋太大了，是有觀眾發現，他在延伸舞台跌倒，差一點掉下去！」