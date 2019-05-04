令和又一喜事　44歲華原朋美宣布懷孕6個月

日本踏入令和新年代，不少當地藝人爭相宣布結婚、生B和懷孕，連44歲女歌手華原朋美都宣布懷孕6個月做高齡產婦。



華原朋美今日公布懷孕喜訊，預產期是8月底，屆時她已是45歲高齡的產婦，成為令和媽媽。據知情者透露，BB的父親是在外資企業工作的打工仔，去年秋天由朋友介紹而認識，很快一拍即合，華原終搵到好歸宿。而事務所的工作人員亦承認懷孕一事，華原於4月中出席活動時，要求穿着同平時有所不同的服裝，工作人員已感到華原散發孕味。



華原加入藝能界後，情路坎坷，於90年代曾與一手捧紅她的音樂人小室哲哉拍拖，男方大她16歲，她對這段感情相當投入，可惜交往近4年後於1999年被對方抛棄，她因而大受打擊精神崩潰，曾傳出自殺不遂入院，多次傳出染上藥癮、自殘，甚至精神失常的消息，演藝事業也一度中斷。



去年7月曾被指搭上當時73歲已婚社長森和彥搞不倫戀，雖然她強調只視對方為父親，但仍不堪被網友批評而關閉社交網Instagram和Twitter的帳號，一度流傳華原有引退的打算。不過，年底她在東京舉行聖誕Dinner騷，打破引退謠言。