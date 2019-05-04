《PDX101》首播　《天空城堡》李宥珍入十強

韓國人氣選秀節目《Produce 101》第二季前年捧紅限定韓團Wanna One後，韓國Mnet主辦的第四季《Produce X 101》於昨晚首播，101位練習生將於節目中進行選拔，並由觀眾投票，於最後一集中排名最前的11名成員，將組成男團展開為期5年的演藝活動，本季則由韓劇《鬼怪》的男星李東旭擔任國民製作人主持節目。今季新設最低等級「X級」，在評價中被評定為「X等級」的練習生將不能登上舞台。



昨晚首播收視錄得1.45%，較上季首播收視高，而首集頭十位排名，依次是Jellyfish事務所的金敏奎、Starship的具正模、OUI事務所的金曜漢、Woollim事務所的車俊昊、Top Media的金宇碩、DSP Media的孫東杓、個人練習生李宥珍、iMe KOREA事務所的李洗賑、Starship的宋亨俊以及Maroo事務所的李真宇。



年僅14歲的個人練習生李宥珍在年初熱播劇《天空城堡》內飾演趙在允與吳娜拉的獨子禹秀韓，吳娜拉早前更特地錄片為「兒子」打氣。