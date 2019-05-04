小花來了！潛力新星等住上位

影視行業必定要「Keep rolling」，薪火相傳！無綫近年不少花旦相繼離巢，不過仍然有好多有潛力嘅小花，每個都各有特色，成為無綫力捧嘅新星，絕對係「Keep rolling Keep walking」！



江嘉敏

現年24歲、有「宅男女神」之稱嘅江嘉敏加入無綫短短3年，已獲得唔少演出機會。2017年，江嘉敏拍攝劇集《親親我好媽》演江美儀以及黃智賢嘅女兒，表現亮眼，被觀眾力讚演技自然！隨後成功入屋嘅佢，喺劇集《誇世代》、《果欄中的江湖大嫂》、《兄弟》同《福爾摩師奶》中嘅戲份亦愈嚟愈重。劇接劇嘅佢，至今仲有4部劇集喺手，可見係力捧之一。



何依婷

現年25歲2017港姐亞軍嘅何依婷，參賽時表現淡定，散發自信一面，令人留下深刻印象。奪獎後，佢隨即被選中加入兒童節目《Think Big Family》做主持，健康形象深入民心，瞬間吸納唔少家長同小朋友嘅支持。口才唔錯嘅佢，主持機會接二連三，包括《安樂蝸》、《學是學非》等。除咗主持工作外，佢亦有參與劇集演出添，實行主持同演員兩綫發展。



馮盈盈

現年24歲嘅2016港姐冠軍馮盈盈，雖然佢作為港姐，不過佢有別港姐一直畀人高貴大方嘅形象，入行以嚟不時語出驚人，貼地嘅性格都令觀眾好喜愛！而佢有份主持嘅節目《＃後生仔傾吓偈》亦大受觀眾歡迎，皆因節目中嘅話題夠爆，盈盈又會講粗口同不避忌講「性」嘅話題，故有「性博士」之稱。除外，佢主持嘅《學是學非》同大型節目嘅司儀且亦表現亮眼，同時首次拍劇嘅佢喺劇集《果欄中的江湖大嫂》，演嘅「MK妹」令人印象深刻，令佢更喺《萬千星輝頒獎典禮2018》奪得「飛躍進步女藝員」獎項。而佢接拍劇集嘅機會亦愈嚟愈多，手上仲有3部劇集未播出。



蘇韻姿

26歲嘅蘇韻姿2016年選港姐入行，雖然當時佢三甲不入，不過好快亦參與唔少重頭劇，包括《誇世代》、《老表，畢業喇！》等。當中最為人熟悉莫過於係喺處境集《愛．回家之開心速遞》演嘅熊心如，劇中佢做學霸兼有社交障礙，唔識同人溝通，同演「池子孝」嘅阮政峰呢對螢幕情侶仲好受大家鍾意，成功入屋呀！



伍樂怡

26歲伍樂怡都係選港姐入行，當年被視為冠軍大熱，但最終大熱倒灶，三甲不入。不過由於樣貌出眾加氣質非凡，參選後已被無綫簽約為「親生女」，機會不絕。之後樂怡仲有份參與《美女廚房》擔任美女學徒、同各類型嘅主持工作包括《3日2夜》、《安樂蝸》、《Think Big天地》等，被網民大讚為「仙氣女神」形象相當討好。



鄺潔楹

嬌小可愛型嘅26歲鄺潔楹（Judy），做模特兒入行，2016年加入TVB，而佢亦憑住節目《3日2夜》中晒出美好身段而一夜成名。入行3年，同樣係唔少節目嘅常客，亦做埋節目《學是學非》嘅「是非精」之一，令佢更加入屋。另外，佢亦有機會拍攝劇集，好似《愛．回家之開心速遞》、《果欄中的江湖大嫂》等，亦同樣深受網民喜愛！