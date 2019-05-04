老佛爺接班人第一擊　巨星撐場光希處女行騷

時裝界巨人「老佛爺」Karl Lagerfeld今年2月19日於巴黎病逝，享年85歲，由他主理逾30年的品牌Chanel宣布由Virginie Viard繼任老佛爺創意總監一職，Virginie近日於巴黎舉行首個其她主理的品牌時裝騷，現場有大批巨星包括老佛爺生前幾位繆思女神撐場，仲有日本人氣模特兒木村光希首度行騷，場面星光熠熠！



時裝騷將巴黎大皇宮改為BelleÉpoque火車站，木村拓哉與工藤靜香的16歲愛女木村光希自去年出道後，首度登上天橋淡定行騷成為焦點，而台下亦見各地紅星雲集，包括老佛爺一代超模繆思歌地亞雪花（Claudia Schiffer）及法國女星vanessa Paradis，後者多次為品牌行騷的愛女Lily-Rose都有現身。而多次與老佛爺合作的英國影星姬娜萊莉（Keira Knightley）亦挺肚與老公James Righton撐場，台灣天王周杰倫與老婆昆凌、內地名模劉雯、男星陳偉霆、泰國小鮮肉男神James（提拉東蘇帕龐皮尤）以及日本女星小松菜奈等都有盛裝到場睇騷！

