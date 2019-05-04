自揭單身之謎！倫永亮話關梅艷芳事

「音樂才子」倫永亮接受電台節目主持車淑梅訪問，講到他身邊向來不乏女性知己，如陳潔靈、林憶蓮、葉麗儀等，但依然單身，原來這和梅艷芳（阿梅）有莫大關係。他解釋初戀發生在美國夾band的時候，對象是樂隊裏的女歌手，後來回港後一切以事業為重，直至他與阿梅常往外地登台：「佢（阿梅）識好多佛學，講咗好多發人深省嘅佛偈，佢話一段感情或者工作，都會隨住時日改變，日常生活所有嘢都會改變，係無常嘅！佢成日叫我『放低，放低』，如果嗰段感情唔啱自己就要放低，依家我睇好多佛書，發覺一個人一樣可以好開心。」



提起梅艷芳，他至今依然感到心痛：「2003年阿梅最後嘅演唱會，係我一世人做咁多演唱會最唔開心嘅一個，八場每一晚都唔開心，因為我喺下面彈琴，我聽到台上嘅歌者係一個病人嘅聲音，有時沙啞，有時唔夠氣……。」倫永亮難掩傷心之情，坦言最難忘是每一晚阿梅總是拖着長長的婚紗，走上長長的梯級，然後，那道門關上，那個出口正是紅館一個角落的入口，阿梅要走過很多樓梯才可返回後台，每一次他都會在樓梯下等阿梅：「我好心痛，佢每一次都係冇晒氣，筋疲力盡，我同佢講要好好休息……。」到了現在，倫永亮也不明白為何病重的阿梅還要堅持開show，他喃喃自語：「可能係要留畀歌迷一份最深、最真摯嘅禮物！」



剛度過了62歲生日的他，身邊要好的女性朋友，其中一位正是今個星期日（5月5日，農曆四月初一）迎來91歲壽辰的前輩白雪仙，倫永亮將會一如既往為她送上蘭花。



倫永亮憶述當年在華星唱片公司工作，任劍輝、白雪仙最愛在文華酒店飲下午茶，與兩位前輩經常在那裏碰面。後來任劍輝在1989年過身，白雪仙想在粵語歌唱電影《李後主》加插配樂，他和白雪仙開始熟絡起來：「有次仙姐問我識唔識打牌，我衰多口話識，佢就約我逢星期四去打台灣牌。我其實唔多識，更加唔知佢咁認真，好嚴謹！我惟有抱住陪長輩的心情參與。仙姐係我非常敬重嘅藝術工作者，不過後來佢嫌我慢，踢咗我出局。（仙姐牌品點？）OK啦！哈哈哈！」