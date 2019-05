最後巡唱！The Brothers Four下月襲港開騷

美國著名民謠樂隊The Brothers Four為慶祝今年入行60年,將舉辦最後一次世界巡迴演唱會。樂隊選擇了日本的橫濱作為世界巡迴的第一站,在日本巡迴演出了16站後,相隔11年再次來到香港演出,於6月22日假伊利沙伯體育館舉行60周年演唱會。



The Brothers Four為美國老牌民謠樂隊之一,成立於50年代末。一直都是走傳統通俗民謠曲風, 由Bob Flick帶領其他成員Mark Pearson、Mike McCoy和Karl Olsen,樂隊曾為美國前後四任總統獻唱,經典名曲包括《Try to Remember》、《Greenfields》、 《500 Miles》、《Seven Daffodils》、 《This Land is Your Land》等。他們的暢銷金曲《The Green Leaves of Summer》兼著名電影《The Alamo》的主題曲則榮獲奧斯卡提名。



