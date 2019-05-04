髮型影響運程！周家怡短髮旺事業但...

藝人周家怡到尖沙咀出席本地手袋品牌活動，她表示自己絕非購物狂：「會啱用先買，就算啲衫啲袋循環再着都唔介意，環保嘛！」她表示近年多數飾演硬朗角色，希望可以做一些較女性化的角色，問到會否留長頭髮？她說：「都係睇工作，有時候留到膊頭就想剪，因為好難處理，而自從2012年開始短髮，事業運係好咗！（姻緣運呢？）的確係差咗，加上我性格，啲人會當我兄弟，其實我都有好女仔嘅一面，好似之前金像獎頒獎禮出提名名單嗰陣，我緊張到左手捉住智叔（廖啟智），右手捉住黃德斌，應該係女仔先會咁緊張，好似生仔咁！」



單身多年的她表示現在沒有追求者，之前也有一兩個，但最終未能成事，身邊男性朋友也有給予忠告：「好似之前我想買架吉普車，王宗堯話唔好，再買就真係冇男仔追。（會唔會試Speed dating？）唔夠膽呀！都唔知咩人，等天安排啦！」



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