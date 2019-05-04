【多圖】全城超英熱！網友炮製港版復仇者

漫威晒冷作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）近日上映，Hit爆全城！有網民大玩P圖，把多位藝人包括謝安琪、惠英紅、陶大宇、徐榮、黎諾懿等組成港版復仇者聯盟，形神俱似。當中歌手郭偉亮和杜麗莎的神級位置不變，依然是Iron Man及Marvel隊長外，惠英紅就變成古一、吳岱融化身奇異博士。而雷神的位置，依然由徐錦江擔正，唔使P圖似到十足！



陶大宇掩眼照射中箭



至於近日不少網民談論、大讚和鄭少秋在ViuTV劇集《詭探》中鬥戲鬥出火花的陶大宇，原來也「上陣」成為鷹眼，由於他的招牌掩面動作深入民心，故大批網民搞笑的說：「掩住面都可以射箭？」陶大宇回覆東網說：「我都覺得『鷹眼』有啲似我，哈！喺戲中佢箭不虛發，咁好眼力，當然似我啦，人人都知我最鍾意掩面，習慣咗，真係唔使用對眼睇，都知邊個係人係鬼啦！所以我掩住眼都可以射中箭！」



謝安琪唔覺似紅巫女



而化身為蜘蛛俠的黎諾懿則大表高興：「我都係超英迷，好開心成為超英一份子，如果套戲開港版，咁都可以諗起我。」而被P圖成為紅巫女的謝安琪則說：「我覺得好有創意，但睇落唔係好似我，都唔算係惡搞，反而幾有趣。」至於化身為嘉魔娜的滕麗名笑言：「可能大家睇得熊尚善（《愛．回家》角色）多，所以覺得我係世界上最恐怖嘅女人，張相幾好笑，唔錯！」