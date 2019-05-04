三太心急見「女婿」　超蓮拖字訣：遲啲先

何家千金何超蓮出席卡地亞活動，講到早前認愛內地男星竇驍，佢表示多謝大家嘅祝福。問到幾時開始戀情：「都有一段時間。（有冇半年？）總之一段時間啦。（畀男友幾多分？）好好。（媽媽見過未？）未，遲啲啦，佢有話帶返嚟屋企食飯。至於爸爸都未，遲啲講。（畀人影到先公開？）係，本來都冇話唔認，諗住畀人見到先公布。」



唔介紹男友拍親熱戲



提到正處於熱戀期，超蓮全程甜笑表示怕醜，而講到生日將至，會唔會同男友慶祝，佢就說：「畀啲空間我哋啦，好開心，多謝大家關心。（正日帶埋男友同屋企人一齊慶祝？）正日反而唔係同屋企人，因為細佬有嘢做，會提早食飯。（咁同男友二人世界？）唔好咁問我啦，我依家都未知有咩安排。」談及與男友分隔兩地，佢坦言只要有心總會搵到時間見面，又指鍾意有上進心嘅男仔，所以明白男朋友職業需要，唔會介意佢與其他女星拍親熱戲，會尊重對方。



講到好姊妹鄧紫棋（G.E.M.）社交網送祝福，佢表示：「我有介紹佢哋見過面，佢都話呢個男朋友唔錯。（G.E.M.係咪呷醋？）佢係戥我開心，因為之前我冇拖拍，佢就做住我男友先，所以依家講笑變咗前男友，但佢都係想參與呢件事啫。」



媽咪冇催婚



另外，超蓮透露今晚戴上嘅私伙頸鏈別具意義：「係媽媽喺夾萬攞出嚟畀我，全世界得一條，係之前爸爸喺特別日子送畀佢，係High Jewelry，鑲工用石都為呢個設計度身訂做，係獨一無二。（第時結婚都想有獨一無二嘅珠寶？）都想，但未必係一set珠寶，可以係啲小首飾，心意最緊要。」佢續指媽媽送頸鏈畀佢，可以不斷傳承下去，至於問到媽媽有冇催婚，佢就笑指：「媽媽好chill，畀好多空間我，順其自然。」