富三代力追！麥明詩買惹火靚Bra迎新歡

現年27歲的「十優港姐」麥明詩（Louisa）於2015年參選港姐入行，即被踢爆與律師出身的林作相戀，但最終分手收場。甩拖後，她雖曾與余德丞、單車教練胡健燊等傳緋聞，但全部都是冇米粥。單身多時的她早前直認有追求者，更指被家人催拍拖，希望30多歲出嫁。



風騷大解放



守「Dry」多時的她有望脫單！日前有讀者報料指她與「鋼鐵大王」龐鼎元的孫兒、富三代龐榮怡（Alex）不時會面及撐枱腳，據知她與男方識於微時，於英國讀書時已有來往，還經常與大班朋友外出聚會。當年Alex對她已有好感，最近為了打動伊人芳心，發動不少攻勢力追，頻頻相約外出，難怪一向言論大膽的Louisa最近表現風騷大解放，日前買定性感內衣，由內靚到外迎接新戀情。



當日下午約五時，Louisa獨自駕車前往尖沙咀，穿米黃色長裙及黑色外套的她落車後，換上粉紅色外套，再於車尾拿走一條牛仔褲，之後急急腳前往附近商場一間內衣店，見她有「目的」揀選性感又誘惑的黑色喱士Bra，左揀右揀再向店員拿小冊子細閱，才揀了數個心水靚Bra往試身室，出來時她換了牛仔褲，還拿着大堆心頭好往付款。往取車時，她不停撳電話，未知是否與Alex電話傳情，然後匆匆驅車離開，看來佳人有約。



「唔想影響到人」



對於與富三代Alex撐枱腳，Louisa受訪時表示：「當日有成大班朋友一齊食飯㗎！」問到男方是否力追？她即「護仔心切」，只說：「大家係英國讀書時嘅朋友，一班朋友會一齊玩，其他嘢唔評論喇，唔想影響到人。」