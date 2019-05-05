美女與野獸組合　查理絲傳與Heidi Klum前夫撻着

現年55歲的奧斯卡金像影后查理絲花朗（Charlize Theron）早排傳與荷里活男神畢彼特（Brad Pitt）拍拖，消息傳出後她隨即否認。而近日就有傳查理絲與德國超模女星Heidi Klum的英國著名歌手前夫Seal撻着！



據知近日查理絲在紐約忙於宣傳新片《索爆高低戀》（Long Shot），並與在當地一個慈善晚宴表演的Seal在一酒店認識，而男方即被與前妻Heidi好相似的查理絲迷倒，二人一撻即着！有知情者指二人一認識即產生化學作用：「Seal非常熱衷，並希望喺佢返洛杉磯時能夠再同佢聚聚。」



現年56歲的Seal雖然其貌不揚，但出名「溝死女」！曾與多位圈中索女拍過拖。其中包括索模主持Tyra Banks、澳洲女歌手Delta Goodrem以及Heidi Klum等，而他與Heidi於2005年結婚，直至14年離婚，二人育有四名子女。至於查理絲亦對圈中人情有獨鐘，曾與多位紅星如辛潘（Sean Penn）、奇洛李維斯（Keanu Reeves）及佐治古尼（George Clooney）等拍過拖。

