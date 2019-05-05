朴有天黃荷娜曾赴澳門購毒？鄭恩彩否認涉毒

韓國SBS節目《想知道真相》昨晚披露涉毒男星朴有天舊愛黃荷娜與勝利夜店Burning Sun關係密切，更指黃荷娜疑握有夜店的吸毒藝人名單，又指她與朴有天曾於前年底經香港到澳門，似為購買毒品。



而Burning Sun前職員在節目中亦有受訪，指去年11月夜店發生暴力案當天，某化妝品牌在夜店舉行贊助活動，夜店VIP區約20多枱均被預訂，每枱收費約3.37萬港元，前職員指當日出席該活動的30多歲女星A某亦在VIP席，但行為怪異，她用夜店當日提供的螢光棒打男賓客的臉，前職員又指A某不似飲醉酒，但眼神怪異，有點像充了血一樣，更流了很多口水，疑似吸毒。



據Burning Sun相關人士指，當天活動除了A某外，還有另一名出名的男藝人。另一夜店的相關人士亦指Burning Sun夜店的VIP客出了名經常吸毒，他們會嗌男賓客飲酒坐遊艇，做些奇怪的事。



節目播出後，有網民發文指出席當日活動、及疑似在席上吸毒的女星A某，疑為擔任該化妝品牌代言人的32歲女星鄭恩彩，事後鄭恩彩的粉絲團發聲明要求事務所採取強硬的法律行動處理。



而事務所其後發聲明指鄭恩彩於去年4月底已與該化妝品牌合約結束，5月起她已出任其他化妝品代言人，與Burning Sun夜店相關事件全無關係，亦沒有到訪過相關場地，對於驚動粉絲及令大家擔心一事致歉，並稱會採取法律行動對應網上發布的虛假消息。