森美重提播許志安歌被轟：世界係要向前

藝人森美以「星級有機大使」身份出席有機活動開幕，他表示開心見到近年愈來愈多市民食用有機產品：「不過香港市民成日畀人搵笨，因為有機菜貴好多，有啲唔係有機扮有機，一嚟蝕錢，二嚟唔係有機就會有農藥，所以有認證好重要，希望政府嚴格執行。（點樣先唔會被呃？）我會搵認證，有好多內地同歐洲認證，但最好係香港有自己嘅認證標準，因為世界各地嘅認證標準唔同，有啲嚴謹到用機器收割都唔係有機，同埋我會搵本地農場嘅農產品，不過依家肯做農夫嘅人好少，因為太辛苦。」森美稱平時盡量會選購有機產品，問到有否自己種植？他笑言：「種唔到，我冇咁大地方，但我有種薄荷葉呢類香草。」



另外，提到「安心事件」持續發酵，森美坦言電台沒有指引表明不能提及此事：「不過有時係有啲敏感，好似之前播安仔（許志安）嘅歌，首歌係上星期有聽眾點播，所以要播，大家都有啲緊張，我係想盡量保護，唔想有人心靈受傷害，不過我哋都有照播，世界係要向前，每日都有新嘅嘢發生，我哋播歌唔會因為娛樂新聞或其他新聞而影響，最緊要係好聽同啱聽就播。」