累重拍外景！黎諾懿爆心穎冇道歉：都冇聯絡

藝人黎諾懿孖太太李潔瑩今早現身山頂出席慈善活動，二人表示因下午還有工作在身，故只參與起步禮部分。講到由黎諾懿主持的綜藝節目《懿想得到》受「安心事件」牽連，需重拍黃心穎參與的馬來西亞部分，繼早前宣布由楊明為頂替人選後，他再透露明早會同對方起程「重遊舊地」，不過行程就會縮短變5日4夜：「成個故事都唔同晒。（會去返之前同心穎去過嘅地方？）唔會，今次搵男仔係因為想喺短時間內完成，楊明係由《十兄弟》開始識，一叫佢嚟幫手就即刻嚟，佢尋日先喺哥倫比亞拍完《打工捱世界3》飛返香港。」楊明無懼時差困擾捱義氣接拍，認真唔話得！



黎諾懿同心穎冇聯絡



黎諾懿續指與楊明相識16年，除了11年前合作拍過旅遊特輯之外，都冇再合作過，希望今次重拍能擦出火花。他又表示今次重拍亦有幸再獲馬來西亞旅遊局支持：「佢哋好幫手Sponsor一半以上。（公司要出錢？）公司出少少可能。抽起心穎部分都好可惜，節目係用我個名，但顧及大家同馬來西亞嘅感受，如果大家係接受到重拍，呢個都係一個好嘅解決方案。」心穎有私下講Sorry致歉？他坦言沒有：「都冇聯絡，大家都係大人都會明白，畀啲空間佢沉澱同休息。（但依家搞着你。）OK嘅，大家明白，同埋佢之前都有講過Sorry，我覺得重要係佢休息吓，一句對唔住依家都唔重要。」