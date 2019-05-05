女鬼貞子學人玩LINE　Ig晒旅行日記

日本經典鬼片《午夜凶鈴》系列為慶祝今年踏入21周年，將於本月24日在日本推出新作《貞子》，由首集導演中田秀夫執導，人氣索女池田依來沙任女主角，塚本高史及友坂理惠等合演，早前電影公司便推出貞子旅遊日記力谷宣傳，將貞子由電視機帶到互聯網。



日記中，在日本家傳戶曉的貞子穿白袍披面散髮見不到真面目的經典恐怖造型，到日本各地旅行，並在Instagram上載照片同網民分享，又在LINE開設帳戶結識新朋友。貞子分別去了廣島、仙台、新潟等地遊山玩水，在各個景點瘋狂打卡，日前又回到家鄉伊豆大島，大受遊客及鄉親歡迎。她更趁今日是日本的男兒節，在傳統的鯉魚旗前打卡。



造型恐怖可怕的貞子，亦有顆少女心，會貪靚到美容院修剪長髮，喜愛周街玩貓；愛吃好西的她十分識飲識食，到廣島食名物廣島燒、仙台飲枝豆奶昔及吃牛舌等。



其實日本鬼片的經典人物在社交網開帳戶晒日常生活照已非第一次，之前上映《貞子VS伽椰子》，貞子和伽椰子分別在Twitter和Instagram分享日常生活，伽椰子與俊雄則大晒親子日記。