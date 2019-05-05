洪天明心痛細仔40幾度高燒：驚佢手足口病

藝人洪天明今早單拖現身山頂參加慈善活動，他表示太太周家蔚原先都答應出席，但因細仔JT發高燒至40多度，所以要留在家中照顧仔仔，亦叫難得於拍戲當中抽3日休息時間回港的他大呻心痛：「幫唔到佢啲咩，前日返嚟、今日就要再走，一走就去到7月初，都會心掛掛！佢之前生日係我第一次冇同佢過，返嚟都有補祝食飯，小朋友最緊要都係禮物！本身驚佢有手足口病，就隔離咗佢。（要入院？）睇咗醫生，有食退燒藥控制。」



問到可有收看太太主持的新節目《友枱VIP》，他笑笑口話未睇：「遲啲先睇，（收視）好似都OK，批評吓佢做成點。」續透露已跟無綫完約有半年時間，都希望稍後可以再合作：「想一年拍一部戲，可以有多啲時間喺香港，同TVB保持良好關係。（傾咗約？）暫時未傾。依家同緊兩個細佬（洪天祥、洪天照）、老豆一齊拍戲，都希望遲啲有一部戲係可以再合作得長時間啲。（唔叫太太？）唔啦，佢煮吓嘢食就得。」



講到太太想追B女，天明坦言兩個小朋友剛剛好，第三個就考慮當中：「生女係好開心，自己、老豆都想要個女，希望細佬快啲結婚幫手，但如果再要生，就會搵醫生幫手做人工。」