勁夭心！蔡思貝喊戲挑紅姐機　演技觸動網民

無綫熱播劇《鐵探》好快就大結局，早前一集飾演心狠手辣Madam Man一角嘅惠英紅演繹喪子Matt Sir（楊明飾）之痛大獲好評，網民仲話要推佢攞視后！正當大家都focus喺紅姐爐火純青嘅演技，另一主角「招喜悅」蔡思貝嘅演出同樣獲網民讚精彩，仲話佢成功洗底呀！



最新一集，講到與楊明陰陽相隔嘅思貝拎住束花去到海邊悼念對方，細數兩人嘅經歷：「到我同佢講我鍾意佢，佢唔理我，再到今日，佢終於捉住我隻手…捉住我隻手…同我講，佢話佢唔需要其他人，淨係需要我…」一字一句都有淚，而思貝仲演繹出情感變化層次分明，愈講愈激動，喊到成面淚水…鼻涕都流埋出嚟，睇到人心都痛埋！



思貝亦喺Instagram抒發：「一個人不愛你； 不疼，不慘。最可憐痛心的，是愛到你的性命也可以給他的時候，他突然離開。」網民都紛紛嗌好催淚「這場戲真的看不下去了 演得超好的❤」、「點解唔可以同Matt開花結果」，大讚佢演技愈嚟愈進步、好入戲！



而痛失摯愛嘅思貝，因為幾宗塵封姦殺案勾起創傷後遺症，原來佢童年遭綁架並困喺木箱內7日，仲險被強姦！最後，喺尚垶（袁偉豪飾）幫助下，思貝決心面對心魔，終於能夠走出陰霾。



喺2015年無劇《衝線》中，思貝首次擔正但形象同演技都不太討好，把聲嘈到令觀眾想熄電視機，但喺早前《大帥哥》一劇，演技明顯改變令網民慢慢對佢改觀，如今喺《鐵探》中，演技再躍進，睇嚟佢嘅付出係有回報嘅！