全靠仔仔鼓勵！歐陽妙芝甲狀腺病情受控

名模歐陽妙芝帶同11歲大的細仔出席活動，她自爆自2017年6月甲狀腺有事後，都甚少參與公開活動，因為要食類固醇藥物控制，全身腫脹兼暴肥20磅，直到今年新年可以停藥：「甲狀腺嗰數字都控制到，同埋每個月都要覆診，依家輕咗幾磅先出嚟見大家，冇咩生活圈子。（仔仔有好擔心？）有呀，佢不停咁搵啲片畀我睇，鼓勵我，等我快啲做運動恢復，佢好鍾意芭蕾舞，就有個芭蕾舞家又係患咗甲狀腺，恢復得好快仲做番主角，但呢個病最困擾我係四肢冇力、力不從心，就連擺衫去衣櫃都發唔到力。」續指發病原因主要來自免疫能力、精神壓力、緊張等：「自己都係一個好緊張嘅人，呢十幾年照顧小朋友都花咗太多精神除咗功課，仲有佢哋嘅德育、性格、青春期嘅情緒呢啲都要同佢哋傾偈安撫。」



問到仔仔現時長大會感輕鬆？她坦言每個階段都有不同的事要處理，又透露大仔將於下年頭去外國升學：「多咗嘢擔心，每日都教佢點做人處事，希望佢獨立成長。（會唔會陪佢一陣先返香港？）會，佢去澳洲，啱啱好同香港倒轉。」同場河國榮則表示最近未有接拍劇集，但就有不停練歌，為將來作準備。