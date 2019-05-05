喺屋企都整到！劉小慧分享紓緩濕疹妙法

劉小慧自從出山做fb live之後，得到家人與好多朋友支持，她從分享美食，煮餸竅門，從陪細女去游學團，經歷台灣地震，都有不少她個人心得，小慧希望可以幫到人，傳遞正能量，不過她在直播過程中，不少歌迷都會叫她唱歌，似乎大家仍然希望聽到她歌聲。



她做過好幾次直播之後，總結了經驗，她會把live轉往星期一晚上，明晚她會分享一個濕疹方法，希望可以幫到受困擾的朋友。小慧現身說法早兩日起濕疹都是用這個方法好番，她指是一個簡單食材在屋企自己都整到，她奇怪竟然無乜人介紹，而過往她都用此方法幫了不少患了濕疹朋友，所以她秘不藏私，會公開有需要的人。因為小慧認識了一位中醫師，教了許多相關知識給她，她只是以分享助人為目的，過往女兒有經痛，都是按身體某個位置而紓緩，累積經驗，助人為快樂之本。



老公蘇志威5月3日生日，同5月2日生日的細女Ina一齊慶祝，她近日忙於為直播攞料，幸好一向老公都不是重視生日、紀念日子的人，有時連結婚周年紀念也是粉絲提醒，所以不會介意，而與細女同一日生日還有旗下馬匹「駿王」生日，劉小慧睇到東網馬經以蘇志威與劉小慧名義，寫一封信給駿王講出了他們的心聲，指駿王又再克服傷患，努力操練，所以令劉小慧爆喊。



