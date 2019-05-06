後生熱情又主動　進擊的小花逐個數

前華姐冠軍鄧佩儀與同劇拍檔周柏豪合作後依然主動保持聯絡，其實無綫亦有不少「進擊的小花」，個個熱情主動、電力十足，經常與合作男星「擦出火花」，緋聞對象一籮籮！



劉佩玥



藝人劉佩玥因傻大姐性格容易與男生打成一片，而被封為「收兵高手」，多次與劇集拍檔傳出緋聞，包括黃宗澤、伍允龍、翟威廉及黃又南等。當中她與「巨聲幫」周志文（大孖）的緋聞更愈傳愈熱，不但疑似船P洩蜜，更毫不避嫌以情侶檔身份示人。



蔡思貝



藝人蔡思貝素來有「緋聞女王」之稱，不論拍劇抑或綜藝節目，都曾與合作男星扯上關係，當中包括洪永城、王浩信、崔建邦、鄭俊弘及溫家偉等。近年她就因為與余德丞合作旅遊節目《緬甸奇幻旅程》，外遊期間朝夕相對而傳撻着，加上二人不乏曖昧互動，獲網民催促早日「公開戀情」。



江嘉敏



「宅男女神」江嘉敏異性緣勁旺，曾先後與何廣沛及黃嘉樂等同劇男星傳出緋聞，去年初到英國為劇集《兄弟》拍攝外景時，更被指主動出擊送咖啡，冧掂人夫王浩信。不過同年10月，她就被踢爆搭上電競公司高層Anthony，事後亦大方認愛正式「封盤」。