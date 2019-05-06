東方日報C1：鄧佩儀進擊周柏豪心連心爆曖昧

華姐出身的藝人鄧佩儀外表清純，原來私底下是個進擊的小花！有傳她與周柏豪合作電視劇後「入戲太深」，一直視男方為偶像的她表現主動，男方亦很受落，兩人不時相約外出及在網上晒合照，送禮之餘又一齊慶祝生日，緋聞甚囂塵上！



鄧佩儀（Gloria）最近憑劇集《鐵探》人氣急升，以硬朗形象入屋，備受無綫力捧，是上位小花之一，不過本報收到讀者爆料，指她對人夫周柏豪非常主動和積極！兩人於2017年合作無綫劇《再創世紀》結緣，劇中飾演「朱小慧」的Gloria與「程凱」周柏豪有多場對手戲，後者更是女方的暗戀對象。



送禮獻殷勤



讀者爆料指拍畢《再》劇後，Gloria依然表現得相當投入，不避嫌與周柏豪保持聯絡，更不時花心思為對方準備驚喜，例如送上小禮物，表現相當殷勤。她曾相約柏豪見面，去年11月一同慶生，並在網上晒出慶祝照片，雖然同劇演員袁偉豪與女友張寶兒亦在場，但Gloria難掩興奮之情，上載柏豪在旁為她唱生日歌的片段，見她笑得相當甜蜜。



玩偷拍儲相



除了主動約柏豪外，Gloria亦爭取每個機會「集郵」，不時在網上分享合照及偷拍對方的照片，每張相都可見她的「情迷」樣，連柏豪亦留言問：「究竟你收藏了多少張合照？」Gloria亦常在照片添加曖昧留言，例如：「雖然成日畀佢恰，其實同佢拍嘢、合作係好開心。」同時附上一個心連心圖案，柏豪亦回覆：「好開心又怎叫做『恰』？」兩人的一舉一動引起網友關注！不過爆料者指有人勸Gloria避免過分高調，故近期已沒有再上載與柏豪的合照。



對於被指向周柏豪主動出擊，Gloria接受本報訪問時表示：「我同周柏豪、袁偉豪拍完劇後，佢哋好似大哥哥、前輩咁照顧我。我同柏豪生日好接近，咪一齊慶祝囉！有時間好似節日、聖誕、生日嗰啲都會出嚟食餐飯囉。我成班朋友關係冇乜特別，好簡單，兩位都係好哥哥、好前輩。（好無辜?）唔擔心，好平常食餐飯。」



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