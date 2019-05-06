「鷹眼」唔識派心心手勢　以為係問人…

無綫娛樂主播王鎮泉（Jeoffrey）早前飛韓國，跟近期大熱電影《復仇者聯盟4：終局之戰》一眾演員及導演進行專訪，透露曾與美國隊長、蟻俠、寒冬戰士、飛隼等超級英雄訪問，今次跟「鷹眼」謝洛美維拿（Jeremy Renner）及「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）近距離接觸當然非常開心，他說：「做專訪雖然已經唔會緊張，但係我平時會有個獨特要求，就係希望可以捉到受訪者開心有趣一面，事前聽過『鷹眼』係一個好有個性嘅演員，所以想盡辦法引佢講多啲嘢，真係死咗唔少腦細胞。」



及後Jeoffrey便想到以Brie Larson於機場做韓國比心手勢，問Jeremy知否是甚麼意思？沒料他搞笑指是問人攞錢，之後更聯同Marvel隊長創作一個比心手勢，他說：「Marvel隊長話佢可以憑空變出嚟，就喺Jeremy耳邊變，Jeremy內斂啲，但都成功引到佢做『鷹眼』招牌射箭手勢，比喻將個心射出嚟，連Brie睇到都忍唔住爆笑。」



另外一個非常讓自己滿足的，就是可以再次跟復仇者聯盟的導演羅素兄弟Anthony Russo和Joe Russo專訪和拍照，大家對於他們這個團隊的十年計劃真的是非常敬佩，可以在結局篇時跟他們在聊電影實在非常過癮，他們都說防止劇透是他們一個非常大的挑戰，還說「變形俠醫」麥克韋化奴（Mark Ruffalo）絕對是最難控制的劇透危險人物，說他要拍五個結局以防他再次劇透。」