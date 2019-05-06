開騷前要食飽飽　鄭恩地台騷唱《小幸運》

韓國女團Apink的主音鄭恩地前晚在台北舉行個唱，是她首度單飛到台開騷，她用國語跟粉絲打招呼說：「大家好我是鄭恩地，非常感謝各位來到我的台灣個人演唱會。」她又開玩笑叫粉絲在社交網上用中文寫「鄭恩地中文很好」。



八三夭做特別嘉賓



在互動環節時，鄭恩地要抽出粉絲寫下的心願，期間她除了化身人肉點唱機，又要做「可愛5連拍」，令一向是「女漢子」的她瞬間崩潰，幾經辛苦亦擺出5個可愛的表情完成任務。而台灣樂隊八三夭主音阿璞作為特別嘉賓現身，二人合唱《Shallow》一曲後，鄭恩地又一連唱出《小幸運》及《那些年》兩首中文歌。



香港粉絲好熱情



而鄭恩地將於本月18及19日假旺角麥花臣場館開騷，她最近接受東網訪問時，就指對第一次以個人身份在香港舉行演唱會，感到既緊張又擔心，會盡全力準備，帶給大家很好的演出，問到來港多次，印象最深刻的東西是甚麼時，她就指是熱情的粉絲，她記得香港粉絲真是非常熱情地為她應援，每次都能在香港粉絲身上獲得力量。



開前要食飽飽



而問到會否在香港演唱會上唱中文歌，她就賣關子說：「請大家來現場確認喔！」她又指若有機會，希望能與中華區的歌手合作出中文歌。問到保護靚聲的秘訣，她就指沒有特別習慣，但上台前一定會食飽飽。