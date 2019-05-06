夾時間造人！鄧健泓生B睇孫耀威頭

歌手孫耀威（Eric）、鄧健泓（Patrick）和張紋嘉（Crystal）今日現身電台，擔任由DJ葉文輝（啤梨）及思敏主持之全新節目的頭炮嘉賓，因啤梨由夜晚時段轉為早上時段的主持，所以三人送上香檳、調情香薰及滴雞精，希望啤梨能造人成功。問到三人是否夾定送甚麼禮物？Eric笑言：「大家有講到佢嘅情況，所以都聯想到，佢做開夜晚節目，返到屋企都軟晒。」啤梨更正道：「係手軟腳軟啫！不過我做慣夜晚節目，所以夜晚好有力。我覺得夾時間好重要，以前真係夾唔到時間，同太太食飯都係一星期食到一次，依家終於可以過啲正常結婚生活。」Eric開玩笑叫對方飲酒飲到剛好亂性就要停止，並說：「如果有效就同我講。」



Timing最重要



而Patrick稱這招在他身上沒用，因太太石詠莉（Sukie）飲少許酒便會暈。眾人即問Patrick是否已造人成功？他否認：「我哋之前只係去睇BB車啫！我哋唔急，隨遇而安，有Keep住製造嘅過程。」之後他就拋波給身邊的啤梨及Eric：「如果Eric有，我就跟住，佢係我偶像。」Eric笑問對方今晚是否要一齊夾時間進行，之後正經說：「我都希望大家快啲成功，其實Timing係最重要，我成日飛，所以好難配合到。」



用菜刀切蛋糕



另外，今日是Patrick的45歲正日生日，眾人買了蛋糕跟他慶祝。而昨晚太太Sukie送了蛋糕給他，但搞笑地用菜刀切蛋糕，Patrick笑謂：「我有問佢知唔知攞住咁大把刀好得人驚，佢話因為個蛋糕好大，膠刀切唔到，佢有時都係幾傻。（今晚點慶祝？）佢會同我去餐廳食飯，雖然佢冇講係邊間餐廳，但我已經知，因為餐廳Send咗個菜單畀我睇，但我喺太太面前都係扮唔知。（生日願望係造人成功？）唔係。」



張紋嘉自嘲似大媽



其後Patrick連未結婚的Crystal都不放過，問對方何時生兒育女？Crystal自言還是細路女，之後自爆最近正秘密學習鋼管舞：「我唔敢放相上社交網，因為覺得自己好似大媽咁，我怕毀咗我哋HotCha嘅跳舞形象，我似消防員咁，做唔到好靚嘅動作。」



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