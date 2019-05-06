【劇透】肥權人士批鬥《復仇者4》惹爭議

漫威超級英雄片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）叫好叫座，不過澳洲接受脂肪運動人士兼女權份子Lacey-Jade Christie，卻於報章撰文批鬥《復仇者4》歧視肥人！



以下劇透：



片中由基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）飾演的「雷神」，因為無法挽回宇宙被消滅一半的生命，在五年間自暴自棄，狂飲啤酒狂食薄餅，變成發福版「雷神」。隊友「火箭浣熊」見到他，忍不住嘲諷他像「融掉的雪糕」。



Lacey-Jade Christie指電影將「雷神」的肥胖作為笑點，令她「心碎」，看完第二天早上仍然感到震驚、憤怒與受傷。她表示，不介意電影描述角色因為情緒問題，患上暴食症，她亦讚揚漫威觸及創傷後遺症的議題，但總之肥人不應該被笑。她慶幸「雷神」最後勇於面對自我，還是保持肥胖體型。



有網友認同Lacey-Jade Christie的看法，但亦有網友認為她太過敏感，開不起玩笑。有人更口賤表示：「知不知道還有甚麼會令她心碎？是慢性心臟病。」