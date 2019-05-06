《復仇者4》超越《阿凡達》成香港史上最高票房

漫威（Marvel）超級英雄大片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers:Endgame）自從上月24日在香港公映以來即掀起熱潮，打破多項票房紀錄。而截至下午一時，上映第13日的《復4》累積票房已高達1.784億，正式打破《阿凡達》（Avatar）保持了10年的1.782億香港史上最高票房紀錄，開創香港票房榜新的一頁！觀乎目前《復4》的走勢，極有可能衝破2億票房大關。





香港史上十大最高票房電影

1.《復仇者聯盟4:終局之戰》（Avengers:Endgame）1.784 億

2.《阿凡達》 （Avatar）1.782億

3.《復仇者聯盟3：無限之戰》 （Avengers：Infinity War）1.53億

4.《復仇者聯盟2：奧創紀元》 （The Avengers：Age of Ultron）1.33億

5.《鐵達尼號》 （Titanic）1.15億

6.《美國隊長3：英雄內戰》 （Captain America：Civil War）1.13億

7.《鐵甲奇俠3》 （Iron Man 3）1.06億

8.《變形金剛：殲滅世紀》 （Transformers：Age of Extinction）9,819萬

9.《復仇者聯盟》 （The Avengers）9,670萬

10.《侏羅紀世界》 （Jurassic World）9,629萬