新馬師曾半世紀不收徒　全因曾慧似足...

粵劇伶王新馬師曾愛徒曾慧將舉行粵曲演唱會，曾在19年前在港開騷的她，希望唱一些自己喜愛的、首度演唱之曲目，更安排了60人民樂加弦樂伴奏，獲羅家英答允擔任司儀。配合龍貫天，何華棧、陳玲玉、李秋元及徒弟司馬祥參與演出。



1984年，新馬師曾回廣東找演員赴港演出，廣東粵劇界介紹了很多演員給他，新馬師曾卻說不用找，曾慧就不錯。就這樣，當年只有23歲的曾慧，赴港與「新馬粵劇團」組團演出。新馬師曾認為她的嗓子和扮相極像他的好拍檔名旦芳艷芬，新馬師曾即收她為徒。據曾慧回憶，當年聽說新馬師曾要收她為徒時，也有些不敢相信，因為師傅50多年來都沒收過徒弟，何況自己還是一個旦角。



曾慧跟新馬師曾學藝，主要是學點睛之筆，由於她是旦角，有機會親自與師傅合作演對手戲，所以在舞台上跟師傅學到的東西特別多：「跟隨師父學藝多年，他很疼我，一直吩咐我拿他的唱片及演唱帶多聽多學，那時不識寶，不重視他說的，直至祥哥去世，在殯儀館設靈七天，我以徒弟身份坐在靈堂，靈堂上不停播放師傅名曲，靜心聽了一首又一首，才真正感受到他憑歌唱情之高技巧，同樣是風流，但皇帝和平民的語氣完全不一樣，聽曲如看戲。一下子，我開竅了。」