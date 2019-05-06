親揭前男友劈腿！譚嘉儀Hurt爆寫歌訴心聲

歌手譚嘉儀今日到電台宣傳新歌《怎麼你不找我》，她表示這首歌的是其親身經歷：「係講述同對方一齊之後發現有第三者，但個男仔冇解釋就消失咗。（你同個男仔拍拖幾耐先發現？）拍咗三、四個月左右，原來佢一直一腳踏幾船，我喺個男仔嘅電話見到個女仔嘅相同對話。（你點揭發？）有一晚好夜，個女仔打電話嚟，我就叫個男仔開個電話畀我睇。」



她直言當時非常傷心：「仲要發生之後，個男仔失咗蹤搵唔到，竟然可以完全唔回頭，唔理你感受。呢一次係最深刻同有證據，以往都係估估吓。（你對呢方面敏唔敏感？）以前唔敏感，經過呢件事之後敏感咗。（會唔會驚咗？）會小心啲，會認識多啲先去開始一段感情。」她表示遇到感情問題會找朋友傾訴：「講完會舒服好多。（經常遇到渣男？）係呢個比較深刻，我諗之前都唔多。（見番對方會點？）都唔會有啲咩，可能同佢講隻歌係寫佢，叫佢留意吓！」問到感情生活，嘉儀透露現未有拍拖，因仍未遇到合適對象，想先專注事業。



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