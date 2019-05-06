無綫一年一騷好自由！劉兆銘嘆：似做散工

藝人羅家英早前接受ViuTV訪問，除呻無綫不尊重年老藝人，更爆料指當年劉兆銘與無綫續約時，簽約轉頭卻取消，原因是他當年超過60歲，所以要重新簽另一份合約，是一年一騷的合約。



現年87歲、人稱Ming Sir的劉兆銘，重提此事時笑言已很久遠的事了，並稱是當年第一人簽一年一騷，可以說是很自由，但既然有不重要的感覺，就沒有再簽！對於「一年一騷」，Ming Sir自覺藝人應受保護，但感到不受重用就有失落感，開始明白影視並非外間所言是藝術，其實是一門生意。至於目前是否仍是無綫合約藝人，Ming Sir稱本來今年一月簽約，但大家夾不到時間又沒有下文，至今仍是等待中，並笑指中間年份斷開，不足十年期便不能獲十年服務金牌！



Ming Sir回覆東網稱：「其實TVB呢20幾年嚟對我都好自由，好似散工咁囉！（心淡？）其實TVB上巿後，我哋藝人喺佢心目中係一個Number啫，而我哋睇TVB只係一部機器，以前嘅人（認識嘅高層）都人面全非了，冇話有感情，所以亦唔會令我心淡，或者無奈，因為我自己除咗TVB都仲有好多嘢做，好似社會工作、義工咁，其實舊年我都有幫TVB教學，好似幫入圍港姐、港男做演藝速成班，咁有嘢做咪簽約囉！」



