網民要求退出　《PD X 101》尹瑞彬涉校園暴力

韓國Mnet電視台的人氣選秀節目《Produce 101》的新一季節目《Produce X 101》（PD X 101）於上周五首播，101位練習生將於節目中進行選拔，由觀眾投票，並於最後一集中，排名最前10位成員，另外加上四次總選票數最高的一位，將組成11人限定男團。



而第一集因為拗手瓜拗贏AAP.Y事務所練習生李美談，而成功坐上第一名梳化的JYP事務所練習生尹瑞彬，就傳出曾涉校園暴力，網民紛紛要求他退出比賽。自稱曾與尹世彬同學的網民昨晚在社交網上載尹瑞彬的 小學和初中畢業照，以證明自己是與對方同校，該網民指：「尹瑞彬在光州沒有同年的人不認識他，非常出名，因為他從初中開始，就是經常與校園暴力有關的不良學生，我認識的朋友都因為他而受了不少苦。」



網民亦上載尹瑞彬疑似吸煙及飲酒的相片，指他當時還是高中學生，是未成年吸煙及飲酒。該網民指如果他說的不是事實，願意被起訴，而該文章已被刪除，不少網民都留言要求尹瑞彬退出《PD X 101》。



不過今日亦有自稱是初中同學的網民在Twitter為尹瑞彬澄清：「尹瑞彬是體育部出身的，雖然形象比較強勢，但不是不良學生，他和朋友們相處得很融洽。」而所屬的JYP事務所對於尹瑞彬傳出涉校園欺凌，就表示正在了解中，節目組亦表示正了解事件，亦會要求JYP事務所方面確認傳聞是否事實。