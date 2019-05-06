《黑夜之神》配樂大師Hans Zimmer九月襲港

曾為《蝙蝠俠－黑夜之神》系列配樂的Hans Zimmer，將來港演出。

憑迪士尼動畫《獅子王》（The Lion King）奪得奧斯卡最佳配樂、為《蝙蝠俠：黑夜之神》三部曲（The Dark Knight Trilogy）與《魔盜王》（Pirates of the Caribbean）系列配樂的荷里活電影配樂大師Hans Zimmer，宣布將於今年9月26日來港，假香港會議展覽中心舉行首個香港演奏會。



Hans Zimmer自80年代起，已為超過150部電影配樂，曾獲11次奧斯卡最佳配樂提名，其中《獅子王》與艾頓莊（Elton John）合作，分頭創作歌曲與配樂，獲奧斯卡、金球獎與格林美獎。



他曾與烈尼史葛（Ridley Scott）、東尼史葛（Tony Scott）、朗候活（Ron Howard）與基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）等導演多次合作，著名作品包括《帝國驕雄》（Gladiator）、《潛行凶間》（Inception）、《星際啟示錄》（Interstellar）、《手足情未了》（Rain Man）、《石破天驚》（The Rock）、《紅潮風暴》（Crimson Tide）、《狂林戰曲》（The Thin Red Line）、《達文西密碼》（The Da Vinci Code）等。