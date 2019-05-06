奇洛自爆導演係虐待狂：佢鍾意打殘我

荷里活型男奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的動作新片《殺神John Wick 3》（John Wick 3: Parabellum）日前在倫敦舉行特別放映，他與導演查德史達赫斯基（Chad Stahelski）齊齊親身撐場。奇洛一貫「殺神」的冷酷沉鬱，以一身海軍深藍色西裝打扮型格現身；奇洛透露西裝是John Wick的戲服，是第二集的西裝，而且還很合身。一穿上便可以瞬間入戲，彷如殺神上身。



被問及今集最喜歡那場戲時，他說：「有一場我和安芝莉嘉侯絲頓（Anjelica Huston）的對手戲，觀眾將會知道一些John Wick的過去。」講起戲中的打鬥場面時，奇洛戲稱導演「喜歡打殘John Wick」，安排大量搏鬥情節給他之餘，還要被車撞倒、滾落樓梯，但他正正非常享受這些拍攝體驗，尤其超愛John Wick被打倒後又再奮力再戰的韌性，笑言導演送了份極佳的禮物給他。



首映之後，不少影評人率先大讚電影出色，將槍戰與埋身肉搏精彩地融合，比前兩集的動作特技更勝一籌，盛讚奇洛李維斯演出完美，首度加盟的金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）也很「勁揪」。