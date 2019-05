去年求婚成功的明珠台節目主持人蘇頌輝(Desmond),今日宣布正式簽字,告別單身的身份。今日Desmond在社交網上載結婚戒指相及和太太註冊時的合照,他留言:「April showers bring May flowers. The first to blossom? A Bauhinia right here in HK and I can't be more elated!」意指四月的雨水令五月繁花盛放,指婚事令自己心花怒放,不少圈中人包括王君馨、李施嬅等送上祝福。而Desmond為結婚一早做好準備,去年年底更斥資千萬元買凱滙兩房單位作為新婚愛巢。