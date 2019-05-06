網民選最不靠父母星二代　光希冇份

日本藝人的星二代入行，往往被批評是靠父母的人氣上位。日本Oricon網站近日通過千名網民票選，選出靠自己實力「不靠父母的星二代」排行榜，結果平成歌姬宇多田光成為冠軍。光妹16歲推出處女細碟《Automatic》爆紅，她出道時沒有公布是著名女歌手藤圭子的女兒，完全單靠個人實力上位。



2至10位是分別是安藤櫻、杉咲花、渡邊杏、佐藤浩市、香川照之、Hama Okamoto、松隆子、中川翔子和新田真劍佑。而木村拓哉與工藤靜香的女光希，雖然出道一年火速成為國際級模特兒，但經常被揶揄全靠父母的助力才爆紅，因此十大不入。





「不靠父母的星二代」排行榜

1.宇多田光（母親是已故著名女歌手藤圭子）

2.安藤櫻（父親是名導演兼編劇奧田瑛二、母親是作家安藤和津）

3.杉咲花（母親是女歌手Chie Kajiura）

4.渡邊杏（父親是男星渡邊謙）

5.佐藤浩市（父親是已故名演員三國連太郎）

6.香川照之（父親是著名歌舞伎演員市川猿之助、母親是前寶塚歌劇團雪組女主角濱木綿子）

7.Hama Okamoto（父親是名嘴兼諧星濱田雅功、母親是女星小川菜摘）

8.松隆子（父親是著名歌舞伎演員松本幸四郎）

9.中川翔子（父親是演員兼音樂人中川勝彥）

10.新田真劍佑（父親是千葉真一）

