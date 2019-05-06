入行21年首次着軍裝！林峯「掃樓」當真做

藝人林峯、蔡卓妍（阿Sa）、方中信、譚耀文、石修和林雪等有份參演的英皇投資網劇《PTU機動部隊》廣東話版，將於「黃Viu煲劇平台」推出，今午台前幕後云北京，舉行盛大發布會，場面熱鬧。



林峯相隔五年再度接拍港劇，他指意義非凡﹕「呢部劇更加係我入行21年嚟首部以制服示人嘅時裝劇，其實我一直好希望自己有機會可以着呢件制服，今次終於有機會喇，覺得係新嘗試。每場戲同所有PTU隊員一起出去做嘢，基本上已經進入咗角色，尤其我哋拍外景、喺街巡邏嘅時候，我可能真係當咗自己係警務人員。記得有次我哋拍『掃樓』時，碰到真警察喺度執行任務，佢哋見到我哋都覺得好奇怪，以為真係有另一隊人喺度，後嚟搞清楚先知係拍戲。」阿峯又大讚製作團隊相當認真，配套十足。



身為女主角的阿Sa因事未有出席記者會，而今次亦是她首次參與在香港拍攝的電視劇，為隆重其事她拍片以普通話為劇組打氣：「今天很遺憾不能來到現場，但是在我們劇裏面的顏值擔當，都在現場跟大家交流。」老戲骨林雪過去曾憑着電影《PTU》奪得「第九屆香港電影金紫荊獎」最佳男配角，闊別十年他再度演出「PTU」題材的故事，令不少網友直呼期待。