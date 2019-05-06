《鐵探》劇透：晞華用喜悅做餌引姦殺犯

第二十六集(05/06)

尚垶（袁偉豪飾）仍在糾結曉怡（王君馨飾）對他的感情，幸有同病相憐的喜悅（蔡思貝飾）陪伴。永正（梁競徽飾）和蔚喬（蔣祖曼飾）一起展開新生活，蔚喬突然收到好姊妹阮氏桂（李綺雯飾）被姦殺的消息。喜悅感到被跟蹤，生命備受威脅，尚垶將她轉移至安全屋。晞華（惠英紅飾）不顧喜悅感受提出要她做餌，引出姦殺犯，尚垶堅決反對，但喜悅自願配合。在永正鼓勵下，尚垶和曉怡互相坦白心思，尚垶終可放下心頭大石。緝捕行動開始，兇手意外轉移目標向曉怡下手，尚垶衝上前卻被擊倒，眼看保護不了曉怡，黑暗處突然傳來槍響……



第二十七集(05/07)

警方鎖定姦殺案疑犯是羅彪（鄭家生飾），還推測他與鏹水案有關。此時，羅彪已經被蔚喬及麗瑤（何佩珉飾）帶走並嚴刑伺候。蔚喬暗中在永正的手機裝入監視軟件，向營長（吳廷燁飾）彙報重案組行動。泳莎（鄧佩儀飾）把麗嫻（盧宛茵飾）帶到醫院見秉高後，晞華親自從醫院押送秉高返拘押所，原來晞華想利用秉高（姜皓文飾）引出營長，可是計劃失敗。與此同時，營長在蔚喬家對其進行逼供，還打算引永正上來，多殺一名警察。秉高被趕下車，秉高將晞華的秘密告知其忠僕伍偉忠（陳志健飾），晞華即命狙擊手開槍，偉忠中槍……



第二十八集(05/08)

尚垶來到秉高、偉忠中槍現場，厲聲質問晞華，並從泳莎手中接到秉高所寫的信。蔚喬家爆炸，永正身受重傷。勵傑（楊明飾）安葬浩園，展亮（石修飾）暗示晞華有機會擔任第一位女警務處長；尚垶聯合宇森（黃智賢飾）、國曙（許紹雄飾）尋找證據，誓將晞華拉落台。尚垶後遺症愈趨嚴重，但拒絕做手術，且不眠不休地工作及準備督察升級考試，只因時日無多，要做的卻太多。喜悅從高樓上救人，怎料對方竟是……晞華再次制止尚垶調查羅彪，尚垶立誓不讓晞華得逞，揚言要控告晞華！



第二十九集(05/09)

尚垶開始準備控告晞華，得知晞華請了知名律師為其辯護，勝訴的希望渺茫仍堅持。一年後，尚垶被調回旺角，仍未放棄追查營長。如此艱難的情況下，家人成尚垶的最大陪伴，但尚垶不想連累家人，勸曉怡帶晴晴（潘姿善飾）去芬蘭過新生活。到了開庭的一天，尚垶終於見到久違的永正，永正似乎變了另一人，還倒戈為晞華做證人……審訊後，永正再次消沉下去，唯有泳莎仍堅定信念。泳莎希望晞華能承認錯誤，晞華拒絕，其實她已騎虎難下，不能就此認輸。



第三十集(大結局)(05/10)

再次開庭，晞華用兩名已犧牲的兒子作殺手鐧，佔盡上風。最終，尚垶被判敗訴，還換得「咎由自取」四字。轉做巡警的泳莎巧遇彤彤（黃學盈飾），拿到秉高遺下的手機。尚垶憑手機取得重要線索，宇森藉此收買營長身邊人阿強。但營長早已看透，準備引宇森上釣，製造一場更大的殺警事件……宇森升任助理處長，第一件事便對晞華展開調查，晞華很快便得到痴迷權鬥的後果。晞華去見營長，想知道兩個兒子的最後遺言，換來一個不得不面對的真相……



