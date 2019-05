準備好未？IZ*ONE NU'EST 7月接住來港開騷

透過韓國人氣選秀節目《Produce 48》出道的限定女團IZ*ONE去年12月曾來港出席《MAMA音樂頒獎禮》,而她們將首度來港開騷,已定於今年7月13日假亞洲國際博覽館Hall 10舉行「IZ*ONE 1ST CONCERT [EYES ON ME] in HONG KONG」演唱會,票價分為1,588、1,088、788及488港元,其中購買1,588港元VIP門票的觀眾可出席擊掌會及歡送會,而全場觀眾均有機會獲取她們的親筆簽名海報,門票將於5月17日公開發售。



而透過選秀節目《Produce 101》第二季而重新受到注目的男團NU'EST,成員黃旼炫今年初在限定男團Wanna One解散後歸隊,組合上月以齊人陣容在首爾舉行演唱會,門票於開賣同時便宣告售罄,而他們今日正或宣布將於7月27日假亞洲國際博覽館Hall 10舉行「2019 NU’EST CONCERT 《Segno》 IN HONG KONG」演唱會,將是他們相隔多時以五人陣容來港開騷。