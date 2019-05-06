為瘦去到幾盡！譚杏藍7日斷食喪飲檸檬鹽水

歌手譚杏藍（小花）早前飛到高雄參加7日斷食營，呢個考驗絕對唔容易，難怪小花都話要分享當中嘅心路歷程，睇完大家都話要減肥唔簡單呀！小花話今次喺營內會放低電話、唔食嘢，務求將身體嘅毒素排出，同埋要清空心靈，聽到呢度嘅時候，唔少網民話參加一日都已經想出番嚟喇！所以立即去片睇吓小花呢7日嘅生活究竟係點！



小花一去到就要放低自己嘅電話，第一晚佢就飲蔬菜湯，之後就開始佢斷食之旅！每日佢要5點起身做早操，第一堂就教佢哋點樣調整盆骨，同度大家嘅腰圍，見到小花不停縮肚，真係點縮都冇用呀！唔單止要做運動，仲要飲2000毫升嘅檸檬鹽水，最緊要係中途唔可以斷，要不停飲，開始排毒。



而佢哋仲有個刮痧環節，真係痛到不得了，聽到現場好多同學大叫，個個都紅晒，為咗要排毒真係幾痛都要忍住。除咗忍痛外，小花仲屙唔停，見佢屙到面青，相信男友睇到心都痛埋。之後佢哋仲有行山同蒸桑拿，去到第三日嘅時候，小花話脂肪同體脂都瘦咗。網民大讚小花有咁嘅心同行動真難得，不過有啲人就話其實咁做好傷身體喎！



網民有話兒

ERISSV XXA：唔食野（嘢）7日點都會瘦啦！

AAC BIODX：參加一日都已經想出番嚟喇！

BOO HIUSX：小花有咁嘅心同行動令人欣賞。

JJZZXX NXX：咁做好傷身喎！