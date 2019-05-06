《詭探前傳》劇透　愈演愈恐怖！

由鄭少秋、陶大宇、游學修和江若琳主演的ViuTV新劇《詭探前傳》，今晚劇情繼續爆，客串的大宇，今晚再出場與秋官爭收𡃁；而演秋官女兒的江若琳則於本周五（第十集）出場，大演與秋官決裂戲份！



第6集



匿稱為「鬼城」的貴成（陶大宇 飾）終於找到至全（游學修 飾），遊說他跟自己辦事，至全卻拒絕，貴成叫至全好好考慮。百川（鄭少秋 飾）正式收至全及伯強（陳安立 飾）為徒，至全的好友細良卻為以後不能經常見到他而傷心。貴成繼續尋找指使小混混追殺自己的主謀。三師兄弟終於一起學法，至全的天資聰穎使伯強羨慕，卻令欠缺天份的漢忠（麥子樂 飾）略失顏面。



第7集



新界村村長的兒子阿風辦喪事，但村長為了不讓兒子成孤魂，決定為他辦一場冥婚，村長強迫其中一個村民朱女當他的媳婦，被逼拜堂嫁給死人，而奇怪的是整條村的人都對此事不聞不問，唯一清醒的村民阿強因此懷疑是新來的王法師在搞事，因此來向百川求助。



第8集



三師兄弟分別入村調查。然而，漢忠、伯強卻被村長及王法師帶領的村民圍補，至全前往營救，可是漢忠、伯強卻已中迷術，向至全作出攻擊⋯⋯朱女被禁錮在石屋裏，使自己及村長可以對朱女胡作非為，聲稱為阿風再次投胎做自己的兒子。三師兄弟從石屋救出朱女，但逃走期間竟又遇上怪事，迷失在樹林中。



第9集



三師兄弟被村長及王法師抓住，已失蹤了兩天，百川放心不下決定與Carter（Eric Kwok 飾）一同入村查明真相。朱女因懷上了身孕，受不住村長及王法師的折磨，自殘身體把肚中的胎兒撞死。村長大怒，決定殺死朱女，給阿風陪葬。這時，阿風竟從墓中爬出，眾人大驚，而竟然這一切都是百川和Carter為村長及王法師所設的陷阱。



第10集



百川和Carter設計引得二太太把所作的罪行全部道出，原來一切都是二太太和王法師的計謀，二太太為了村長的惡念，請來王法師害死阿風，迷惑村民。第七行動組把肇事三人繩之於法，事件告一段落。另一邊廂，貴成終於查到想殺害自己的主謀⋯⋯百川的大女兒彭倩（江若琳 飾）突然帶著自己的女兒彭可瑩投靠父親。彭倩與百川父女決裂，離家出走多年，在外打滾，但發現了可瑩擁有無法醫治的靈異體質，無可奈何之下彭倩只好找上百川。