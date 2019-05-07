東方日報C1：丁蟹又搞冧市秋官勸股民信邪

「丁蟹效應」又 嚟料！ 鄭少秋新劇開播不久， 昨日港股一度大跌1,125 點，直言「丁蟹效應」已幻滅的「鄭大師」秋官呼籲股民要信「五窮六絕 七翻身」，他說：「都要信吓邪，等吓啦！大家咪入吓貨先囉！」惟根據往績，劇集內容愈慘烈，港股更勢危！



由鄭少秋、陶大宇、江若琳主演的ViuTV新劇《詭探前傳》播出一星期，開播時恒指沒有太 大上落，不過於昨日第二周開播，恒指一度瀉逾 千點，大批股民被殺個措手不及。其實今次股市大跌，很大原因是美國總統特朗普突然宣布向中國進口貨品加徵關稅，但信邪的網民又覺得是「丁蟹效應」作怪！



新劇好評嗌慶功



其實「丁蟹效應」存在多年，但凡有秋官的劇集播出，無論新、舊都有其威力，而且過去應驗率高，就連外國都曾報道過，所以今次他主演的《詭探前傳》首播，股民都不敢掉以輕心，看來「丁蟹效應」並非秋官所言「已幻滅」！他昨日就此回應：「今次丁蟹都搞唔掂啦！我都服咗特朗普！」又謂有留意貿易戰：「個股市都係受佢（特朗普）影響啫！其實股市仲有一個流傳，就係五窮六絕七翻身，最近五月開始，都要信吓邪，等吓啦！大家咪入吓貨先囉！」



秋官相當緊張《詭》劇， 不認為會拖累股市，並透露劇集大獲好評， 收視成績比過往 ViuTV播自製劇以倍數增長，網上點擊高出六倍，劇組所有人都很振奮。他笑言公司應該舉行慶功宴：「大家都有功勞，我要多謝大宇咁爆，令到我同佢個角色對比更大，更有戲味！」



陶大宇：咁就發達喇！



至於向來有留意股市的大宇，認為這次跌市不能入秋官數，並笑說：「如果真係關秋官事， 咁就發達喇，我老虎蟹都買跌啦！真係充滿娛樂性！老實講，今次又唔可以賴丁蟹（秋官），大 家如果有留意，都知係特朗普突然宣布對中國貨 品加徵關稅，咁啱我哋個劇播緊啫！同『丁蟹效 應』唔多關事，以上說法，只可以話係穿鑿附會啫！不過，我同『老竇』開工時，佢都有講笑 話：『阿仔，如果我次次出嚟個市都跌，我就唔 使拍戲、唱歌啦！』」至於另一「蟹仔」邵仲衡則說：「『老竇』嘅力量不容忽視，跌吓添喇！（有冇聽秋官講趁低入貨？）志不在股，我心繫磚頭（買樓）！」



另外，視秋官親如父親的江 若琳昨日在電話中代喊冤： 「唔好屈我『老竇』啦！都唔 關佢事，問題喺美國嗰邊，況且樓市、股市有上落都係 好正常嘅事。（有冇呵番秋官 呀？）唔使！佢見慣風波， 大家亦唔使驚，繼續支持我 哋部劇，個市一定會升番㗎！」



結局愈慘跌得愈甘



1992年鄭少秋在《大時代》中飾演沽空期指致富的角色「丁蟹」，當年劇 集播出後一個月內恒指跌幅多達1,238 點，其後每逢秋官有劇集或節目等推出，港股都出現暴跌，故有「丁蟹效應」之說。如近年最被廣泛討論的，就是2016年秋官主唱周星馳賀歲電影《美 人魚》插曲，碰巧恒指在短短廿日累跌逾3,000點。惟「丁蟹效應」曾有「破咒」時，如2015年重播《大》劇，恒指 曾高開324點，其後升幅擴大。



2004年有證券行曾發表報告拆解 「丁蟹效應」，統計由1992年至2003年每 逢秋官的劇集播出，股市跌幅介乎0.1% 至25%，有七成時間恒指均下跌，該報 告更加入Tragic Score（悲慘評分），指 劇集結局愈慘，恒指跌幅愈大，如《大 時代》、《笑看風雲》等。由於熱播中的 《詭探前傳》內容愈來愈血淋淋，所以不少網友擔心「丁蟹效應」愈見強勁， 令港股災情更嚴重。



莊思敏中伏黎燕珊嗌慘



對於「丁蟹效應」又再應驗，不少買了股票的藝人也大呼怕怕，當中黎燕珊大呼好慘：「哎！真係要睇定啲先，唔好亂嚟，依家跌成咁，我都仲有四隻股票喺手。（趁低吸納？）驚低處未算低，依家好似打緊仗咁，都唔計損失幾多錢，咪收住股息先囉！」



而莊思敏說：「係咪秋官有戲出？我梗係有影響啦！應該唔會有人冇影響，手上持嘅貨得一隻係升，其他全部都跌，比例係九比一，初頭以為係Donald Trump（特朗普），大家知佢鍾意星期日發布啲嘢影響星期一啦！希望過兩日冇嘢。（暫時損失幾多？）六位數字！」