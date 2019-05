美劇《權力遊戲》(Game of Thrones)已到最後一季,這部奇幻史詩式劇集吸引了幾千萬觀眾同步收看,這個長壽劇之所以有咁高收視,當然係劇情出位,往往情理之內,意料之外,出人意表,而在最新的第8季第4集「最後的史塔克」(The Last of the Starks)中,又有新突破,眼利的觀眾竟然發現在遠古的宴會桌上出現了一個星記咖啡的招牌外賣杯!這顯然是工作人員的疏忽。



網友即拿來大開玩笑,指「星記咖啡的生意已經擴展到維斯特洛大陸(Westeros)都有分店了」。製作這部劇集的HBO幽默地承認錯誤,指由艾美莉克拉克(Emilia Clarke)飾演的龍母(Daenerys)本來點的是杯茶。