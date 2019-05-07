Met Gala：百變天后GaGa瞓身變裝會場當舞台

有「時裝界奧斯卡」之稱的《大都會藝術學院年度慈善晚宴》（MET Gala）今日於紐約舉行，今年主題為「Camp: Notes on Fashion」，來自著名思想家Susan Sontag的著作《Notes on 'Camp'》，當中「Camp」正指「對不自然事物的喜愛，關於刻意與誇飾」，講開極端又刻意嘅浮誇美學，大會今年仲搵來百變天后Lady GaGa任聯席主席，佢不但未有揸流灘，更係「表演式」入場，將會場變成舞台！



GaGa身穿前造型師Brandon Maxwell設計的Sharp爆桃紅巨型傘裙Look亮相，裙擺之大仲要有幾個工作人員幫手處理，而GaGa仲唔係得一個Look，被封「百變天后」嘅佢即場玩變裝，大送驚喜！佢除下巨型傘裙後，內有全黑露肩晚裝，配上一頭假金髮與不同浮誇配飾，手持長遮留影，而佢再次除衫，變成「迷人Pink Lady」，貼身吊帶裙之下大方露Bra留影，又拎埋化妝品及「大哥大」電話Chok甫，似足平日開騷一樣入戲！而佢最後仲有一脫，將粉紅裙都除埋，只剩內衣與黑絲，大晒狂野一面，瞓身於樓梯間任影唔嬲，一時拉車仔做道具，一時就趷晒籮展示俏臀，場面養眼，「表演」成全場搶鏡之最！



而今年Met Gala的聯席主席另包括人氣歌手Harry Styles、Gucci創作總監Alessandro Michele、網球紅星Serena Williams及安娜溫圖爾（Anna Wintour）。