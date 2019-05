《大都會藝術學院年度慈善晚宴》(Met Gala)主題為「Camp: Notes on Fashion」,「Camp」意指「對不自然事物的喜愛,關於刻意與誇飾」,美國天后Katy Perry年年出席Met Gala都帑力貼題,雖然上年插天使翼鬧出笑話(重溫:https://bit.ly/2H17mPt ),但佢今年仍有團火,更化身一大盞傳統吊燈到場!



Katy一身造型相當搶Fo,吊燈上的電子蠟燭著晒更見sharp爆,不過化身吊燈呢個舉動不但被網友笑指似去咗扮嘢大會,更有網民將佢Key上屋頂,唔少人又將佢同《美女與野獸》(Beauty and the Beast)嘅燭台「盧米亞」(Lumière)相比,留言話:「Katy頂咗『盧米亞』去Met Gala開工啊!」