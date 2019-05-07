Met Gala：李宇春張藝興赴會　劉雯十度出擊

《大都會藝術學院年度慈善晚宴》（Met Gala）主題為「Camp: Notes on Fashion」，「Camp」意指「對不自然事物的喜愛，關於刻意與誇飾」，今年聯席主席有Lady GaGa、Harry Styles、Gucci創作總監Alessandro Michele、網球紅星Serena Williams及安娜溫圖爾（Anna Wintour），現場除有大量荷里活名人與索模等，同樣有華人紅星現身！



近年屢度獲邀出席Met Gala的李宇春今日再度亮相，一身密實打扮由Alessandro特別設計，極富中國色彩，當中用上紅色綢緞及黑色天鵝絨拼接，衫身更有彩色刺繡孔雀，糅合東方戲曲元素與西方宮廷風格。至於EXO內地成員張藝興（Lay）亦首度獲邀出席，身穿有時空穿梭意味設計的服飾，獲內地粉絲於社交網大讚！而內地索模劉雯就第10度赴會，成為內地出席Met Gala最多的女星，認真巴閉！她以一身Sharp爆套裝示人，密實得來大晒玩味！





