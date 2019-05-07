Met Ball：媽好亂啊！閃電俠變臉似淋支支

時裝界奧斯卡《大都會藝術學院年度慈善晚宴》（Met Gala）今日舉行，主題與「Camp」有關，意指「對不自然事物的喜愛，關於刻意與誇飾」，唔少女星以浮誇造型示人搶盡風頭，不過當中有男星都好瞓身！打扮出名有玩味嘅「閃電俠」Ezra Miller勁出位，身穿鑲上閃飾服飾嘅佢搽指甲油已經好少事，仲帶埋個仿真度高嘅面具到場，一放低面具就見到佢於面上畫多幾對眼，真隻難分，有啲似《怪獸大學》（Monsters University）嘅「淋支支」，雖然唔係行Cute爆路線，但一樣搶Fo，不過叫你同佢深情對望都好難，睇到陣更可能覺得視覺錯亂，一貫怪雞！



至於男神級影星謝勒力圖（Jared Leto）與Erza雖未曾合作，但份屬DC同門，演過「小丑」嘅佢亦好有計，以閃爆華麗套上陣嘅佢都有道具，但就唔係面具，係而係個像真度勁高嘅人頭，佢入場時多次拎住自己個人頭留影，更玩到拋埋俾同場嘅歌Shawn Mendes，唔知對方有無嚇到心都離一離？此外，舞台男星Billy Porter亦去到盡扮法老王，更搵埋多個拍檔抬佢入場，勁有功架，留影時動作多多，輕易成為焦點！而今年有份做大會聯席主席的Harry Styles以透視裝上陣亦見養眼，粉絲紛紛於社交網瘋傳其造型！