劇透慎入！《蜘蛛俠2》預告對接《復4》送驚喜

漫威（Marvel）主席Kevin Feige早前講明《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）唔係漫威第3階段最後一部作品，反而今年暑假上映，由英國男星Tom Holland主演嘅《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home；簡稱《蜘蛛俠2》）先係，即係話《蜘蛛俠2》同《復4》劇情有關連，不過之前發布嘅預告未有太多資訊，近日《復4》上咗接近兩星期，《蜘蛛俠2》就推出新預告，當中內容同《復4》有關，即係有《復4》劇透，就連Tom都喺片頭提醒觀眾，真係考慮吓先睇落去啊！

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如果睇過《復4》，都知道「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）於電影中嘅結局，《蜘蛛俠2》新預告一開場就有「蜘蛛俠」懷念恩師嘅場面，一句「我真係好掛住佢」完全講中晒粉絲嘅心聲，之後就見到佢獲「Happy」安慰，然後繼續做小社區嘅街坊英雄，被問到係咪「新鐵甲奇俠」仲耍晒手！



除咗講到「鐵甲奇俠」對接《復4》劇情，預告仲講到前盾局局長「Nick Fury」搵「蜘蛛俠」幫手，但對方唔聽電話，反而孖同學去度假，同Zendaya談談情，最後都係被「Nick Fury」搵上門，夾咗佢去到來自「另一個地球」兼未知正邪嘅「Mysterio」積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）見面，「Nick Fury」講咗句：「佢來自地球，但唔係我哋嘅地球！」仲解釋《復4》結尾一下「彈指」開啟咗唔同時空！之後「蜘蛛俠」與「Mysterio」有多場傾計場面，後者挺身對付巨型怪物「The Elementals」（元素眾），又表示救世就可能要犧牲人命，「蜘蛛俠」於預告中不但戴起「鐵甲奇俠」的眼鏡以及高科技產品，結尾更表示：「世界需要下一個『鐵甲奇俠』」，未知是否準備好承傳師傅嘅工作。至於「Happy」不但代「鐵甲奇俠」照顧「蜘蛛俠」，更於危難之中照顧埋佢班同學，被誤認為「蜘蛛俠」打工，場面搞笑！